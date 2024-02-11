الأحد 11-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الخارجية الفلسطينية: جريمة إعدام الطفلة هند تلزم الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها

المواصفات والمقاييس: 1030 شكوى بقطاع المحروقات العام الماضي وإغلاق 11 محطة مخالفة

تراجع سعر الخيار في السوق المركزي اليوم مع واردات تبلغ 226 طناً

فصل الكهرباء عن مناطق في محافظتي الكرك والطفيلة غداً - أسماء

رسمياً.. الأردن والعراق يوقعان اتفاقية الربط الكهربائي

زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب هكاري شرقي تركيا

تعرف على سعر اقتناء الليرة الانجليزية والرشادية بالأردن

تعرف على تكتيكات المقاومة خلال المرحلة الثالثة من التوغل البري الإسرائيلي

الدويري يكشف السيناريوهات الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح

108 ملايين دينار صادرات تجارة عمان الشهر الماضي

الأحد، 11-02-2024 12:10 م

الخارجية الفلسطينية: جريمة إعدام الطفلة هند تلزم الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها

مم


الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن جريمة إعدام الطفلة هند رجب (6 سنوات) وأسرتها وطاقم الهلال الأحمر في قطاع غزة، يلزم المحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها وإصدار مذكرات جلب وتحقيق بحق الجناة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

اضافة اعلان


وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، أن هذه الجريمة تعتبر مثالا حيا وواضحا يعبر عن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين عامة والأطفال منهم بشكل خاص، إذ بلغ عدد الشهداء الأطفال وفقا لوزارة الصحة أكثر من 12 ألفا.


وأشارت إلى أن هذه الجريمة المركبة وواضحة المعالم والموثقة تدق ناقوس الخطر الشديد إزاء حياة عشرات الآلاف من المفقودين في قطاع غزة، خاصة في ظل سيطرة العقلية الانتقامية على قرارات وتصرفات جيش الاحتلال في عموم قطاع غزة.


وطالبت بتشكيل فريق تحقيق أممي لمباشرة عمله فورا، وبشكل ميداني لتوثيق مجازر وجرائم الاحتلال وتقصي الحقائق بشأن حياة المعتقلين والمفقودين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8888

تعرف على تكتيكات المقاومة خلال المرحلة الثالثة من التوغل البري الإسرائيلي

الدويري

الدويري يكشف السيناريوهات الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح

ههه

الأونروا: لم يعد هناك مكان آخر يرحل إليه الناس أقصى جنوب غزة

ححح

بعد أن أشعلت مواقع التواصل بشجاعتها .. تعرف على الطبيبة التي أنقذت مصاب بخان يونس

اقصى

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

طط

هآرتس: إسرائيل تستغل الحرب لإقامة حي يهودي في قلب القدس الشرقية

أخبار متعلقة
جيش الاحتلال

نقل 3 عسكريين إسرائيليين للعلاج لإصابتهم بجروح خطيرة بمعارك غزة

قق

النص الحرفي لردّ "حماس" على اتفاقية وقف الحرب في غزة

هه

مئات المتظاهرين الإسرائيليين يحاولون عرقلة دخول المساعدات إلى غزة

ؤؤؤؤ

متظاهرون إسرائيليون يعرقلون دخول البضائع إلى قطاع غزة

مم

تفاصيل الضربة الموجعة التي تعرض لها جيش الاحتلال جنوب غزة صباحا

شهداء

19 شهيدا بقصف إسرائيلي لمنزل في رفح