الدحدوح: إسرائيل تقتل الصحفيين لطمس عين الحقيقة في غزة

الوكيل الاخباري - قال الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة القطرية في قطاع غزة، إن "إسرائيل" تقتل الصحفيين من أجل طمس عين الحقيقة ولكي يخلو لها الجو في ارتكاب الجرائم في قطاع غزة.

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جاء ذلك في حديث للأناضول بالعاصمة القطرية الدوحة التي وصلها الدحدوح في وقت سابق لتلقي العلاج جراء الإصابة التي تعرض لها في قصف إسرائيلي.



وأكد الدحدوح على أنه لم يفكر إطلاقا في ترك عمله الصحفي بعد استشهاد عدد من أفراد أسرته في الهجمات الإسرائيلية.



وقال: "لم نفكر قيد أنملة في التراجع وترك هذا اللواء نهائيا(العمل الصحفي) وأعتقد أنّ هذا المصطلح غير وارد في قاموسنا، على العكس قلنا سابقا ونقول هذه رسالة إنسانية".



وأضاف: "هذا قدرنا في أن نكون في هذه البقعة، ونكون حاملين لهذه الرسالة الإنسانية النبيلة، ونقوم بهذا الواجب الإنساني المقدس، والدفاع عن قضية المظلومين، وقضية الناس وهموم الناس والإنسانية بشكل عام".



وأكد الدحدوح أنّ "إسرائيل" ماضية في مسلسل استهداف الصحفيين، قائلا: "منذ بداية الحرب نحن نتحدث عن قائمة طويلة تجاوزت 150 صحفي استشهدوا، وهناك جرحى، وأيضا أسر ومكاتب الصحفيين استهدفت في هذه الحرب وهذه أرقام مرعبة جدا، وتعكس تصميم إسرائيلي في استهداف هذه الشريحة التي تعتبر عين الحقيقة وترصد ما يجري على الأرض".



