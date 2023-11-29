الدفعة السادسة .. أسماء الأسرى الذين سيتم الافراج عنهم مساء اليوم

الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أسماء الأسرى الأطفال والنساء في الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى، الذين سيتم الافراج عنهم مساء اليوم الأربعاء، حيث ضمت القائمة ( 15 ) طفلاً، بالاضافة الى (15 ) أسيرةً، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، ليصبح العدد الاجمالي للمفرج عنهم اليوم ( 30 ) أسيرةً وطفلاً:

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1. عبد الرحمن عبد الشافي حسن رازم-القدس

2. نور الدين عامر احمد ابو جمعه- القدس

3. نهاد محمد نهاد جاد الله- القدس

4. محمد وائل علي جادالله-القدس

5. هارون هاني علي علقم- القدس

6. عز الدين معتصم عمران طوطح- القدس

7. عبد الرحمن إبراهيم محمد رشايده - بيت لحم

8. كرم غالب نصري الهريمي- بيت لحم

9. احمد كمال احمد العمور- بيت لحم

10. يحيى محمد مبتسم ارحيميه- رام الله

11. مأمون عزيز عيسى الفروخ- رام الله

12. محمد اسامة مصطفى محاميد- جنين

13. أوس ربيع كايد خضر- جنين

14. عبد الرحمن عمر عزات حنفية- اريحا

15. إبراهيم احمد بدر زماعره- الخليل



قائمة ( 15 ) أسيرة:

1. اسماء حسن موسى ابو تكفه - الداخل

2. آلاء شكري محمود شحاده - الداخل

3. عدن عوده ابراهيم الطوري- الداخل

4. فاطمة شاهر فارس بلعوم- الداخل

5. ندين منيف محمد شبلي - الداخل

6. ريتا سليم حسين مراد- الداخل

7. لنا نادر محمود ابو صلاح- الداخل

8. هنادي محمد جبر صالح مكاوي- القدس

9. خديجة احمد إبراهيم ابو غاليه- القدس

10. مريم محمود عبد السلام سلهب- الخليل

11. لمى عبد المطلب ديب الفاخوري- الخليل

12. رقية عبد الرحمن طه عمرو- الخليل

13. سهير إسماعيل موسى برغوثي- رام الله

14. عهد باسم محمد تميمي- رام الله

15. دانيا صقر محمد حناتشه- رام الله