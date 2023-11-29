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الأربعاء، 29-11-2023 02:40 م

الدفعة السادسة .. أسماء الأسرى الذين سيتم الافراج عنهم مساء اليوم

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الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أسماء الأسرى الأطفال والنساء في الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى،  الذين سيتم الافراج عنهم مساء اليوم الأربعاء، حيث ضمت القائمة ( 15 ) طفلاً، بالاضافة الى (15 ) أسيرةً، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، ليصبح العدد الاجمالي للمفرج عنهم اليوم ( 30 ) أسيرةً وطفلاً:

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1. عبد الرحمن عبد الشافي حسن رازم-القدس
2. نور الدين عامر احمد ابو جمعه- القدس
3. نهاد محمد نهاد جاد الله- القدس
4. محمد وائل علي جادالله-القدس
5. هارون هاني علي علقم- القدس
6. عز الدين معتصم عمران طوطح- القدس
7. عبد الرحمن إبراهيم محمد رشايده - بيت لحم
8. كرم غالب نصري الهريمي- بيت لحم
9. احمد كمال احمد العمور- بيت لحم
10. يحيى محمد مبتسم ارحيميه- رام الله
11. مأمون عزيز عيسى الفروخ- رام الله
12. محمد اسامة مصطفى محاميد- جنين
13. أوس ربيع كايد خضر- جنين
14. عبد الرحمن عمر عزات حنفية- اريحا
15. إبراهيم احمد بدر زماعره- الخليل

قائمة ( 15 ) أسيرة:
1. اسماء حسن موسى ابو تكفه - الداخل
2. آلاء شكري محمود شحاده - الداخل
3. عدن عوده ابراهيم الطوري- الداخل
4. فاطمة شاهر فارس بلعوم- الداخل
5. ندين منيف محمد شبلي - الداخل
6. ريتا سليم حسين مراد- الداخل
7. لنا نادر محمود ابو صلاح- الداخل
8. هنادي محمد جبر صالح مكاوي- القدس
9. خديجة احمد إبراهيم ابو غاليه- القدس
10. مريم محمود عبد السلام سلهب- الخليل
11. لمى عبد المطلب ديب الفاخوري- الخليل
12. رقية عبد الرحمن طه عمرو- الخليل
13. سهير إسماعيل موسى برغوثي- رام الله
14. عهد باسم محمد تميمي- رام الله
15. دانيا صقر محمد حناتشه- رام الله


 




 

 


 

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