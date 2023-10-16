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الإثنين، 16-10-2023 09:38 ص

الرئاسة الفلسطينية تتراجع عن تصريحات عباس حول حماس

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس محمود عباس، مساء أمس الأحد، إن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وليس سياسات أي تنظيم آخر.اضافة اعلان


وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلت في وقت سابق عن عباس قوله إن: "سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني"، لكنها عدلت التقرير في وقت لاحق ولم تشر فيه إلى حركة حماس بالاسم.

ونسبت الوكالة لعباس في اتصال مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رفضه قتل المدنيين من الجانبين.

ودعا الرئيس الفلسطيني إلى إطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الطرفين، مجددا التأكيد على نبذ العنف والالتزام بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقا للوصول للأهداف الوطنية.

ودعا عباس إلى وقف هجوم الإحتلال وحماية الفلسطينيين والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة. العربية نت

 




 

 


 

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