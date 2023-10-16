عباس: سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني

الوكيل الاخباري- صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، بأن سياسات وأفعال "حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني.



وقال: "سياسات وأفعال "حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني.. سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".



وأكد عباس "رفض قتل المدنيين من الجانبين والدعوة لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين"، وشدد على "نبذ العنف والالتزام بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقا للوصول للأهداف الوطنية، وضرورة الذهاب لحل سياسي ينهي الاحتلال".



وشدد الرئيس الفلسطيني على "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب بشكل فوري، وحمايتهم، والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين الفلسطينيين هناك".



وجدد عباس الرفض الكامل لتهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، "لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية ".

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روسيا اليوم