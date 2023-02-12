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الأحد، 12-02-2023 01:11 م

الرئيس الفلسطيني: مدينة القدس بحاجة لأمتها العربية والإسلامية

عباس


الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن مدينة القدس بحاجة لأمتها العربية والإسلامية، داعيا في الوقت نفسه إلى زيارة الأقصى والقدس.

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وقال في كلمته خلال مؤتمر دعم القدس “صمود وتنمية”، في القاهرة ،الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتنسيق مع دولة فلسطين، بمشاركة عربية وإقليمية ودولية ، إن معركة القدس تأمر عليها قوى استعمارية عدة على رأسها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.


وشكر عباس جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة والأردن على دعم صمود الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.


وبين أن الشعب الفلسطيني رفض وعد بلفور وتصدى لموجات الهجرة اليهودية، كما تم رفض كل محاولة طمس القضية الفلسطينية وتصفيتها، ورفض صفقة القرن التي أعطت القدس كاملة للإسرائيليين، بالإضافة إلى رفضه افتتاح أو نقل سفارة أي دولة إلى القدس، ووضع بوابات إلكترونية للتحكم في الدخول والخروج من الأقصى.


واستعرض الرئيس الفلسطيني تاريخ حائط البراق الذي تعود ملكية للمسلمين باعتراف دولي من خلال عصبة الأمم.


وقال: " نغتنم المؤتمر لتقديم رواية حقيقية عن المسجد الأقصى خاصة حائط البراق عكس رواية الاحتلال، فنحن أصحاب الأرض والقضية وأصحاب الحق الديني والتاريخي والقانوني في حائط البراق، الذي هو جزء من المسجد الأقصى ووقف إسلامي، كما أنه حق اعترفت به الشرعية الدولية ممثلة بعصبة الأمم 1930 في أعقاب ثورة البراق".


 




 

 


 

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