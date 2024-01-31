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الأربعاء، 31-01-2024 01:41 م

السعودية والكويت تؤكدان ضرورة وقف القتال في غزة وتجنب التصعيد في البحر الأحمر

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الوكيل الإخباري- أكدت السعودية والكويت اليوم الأربعاء ضرورة وقف العمليات العسكرية بالأراضي الفلسطينية وكذلك أهمية المحافظة على أمن منطقة البحر الأحمر وتجنب التصعيد.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم في ختام زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للمملكة العربية السعودية ، حيث استقبله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما أجرى مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، حسب وكالة الأنباء السعودية.

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وذكر البيان أن الجانبين ناقشا تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن "بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.. نتيجة للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".


وأكد البيان على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد لانتهاكات إسرائيل والضغط عليها "لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة".


كما أكد الجانبان على ضرورة "تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".


وفي الشأن اليمني، أكدت السعودية والكويت أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.


وشدد الجانبان، فيما يخص الملاحة في البحر الأحمر، على أهمية "المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م حفاظا على مصالح العالم أجمع"، ودعوا إلى "ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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