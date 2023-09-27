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الأربعاء، 27-09-2023 01:48 م

السلطات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ222

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الوكيل الاخباري - هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في النقب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، للمرة الـ 222 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز 2010.


وهذه هي المرة الـ11 التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام أهالي العراقيب ومساكنهم منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 15 مرة عام 2022، و14 مرة في العام قبل الماضي.


وقالت لجنة المتابعة العربية بالداخل الفلسطيني في بيان لها، إن الأهالي في قرية العراقيب يصرون على البقاء والتشبث بأرضهم ويعيدون نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون، لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصدياً لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

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وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم العراقيب منذ عام 2010 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية إلى الإحباط واليأس والهجرة من أراضيهم.

 

بترا


 




 

 


 

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