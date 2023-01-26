السلطة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية العاجلة للفلسطينيين

الوكيل الإخباري - دعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية الشعب الفلسطيني من آلة البطش الإسرائيلية.

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وقال أبو ردينة في بيان، إن ما يجري في جنين ومخيمها مجزرة تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، في ظل صمت دولي مريب، مؤكدا أن العجز والصمت الدولي يشجع حكومة الاحتلال على ارتكاب المجازر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل على مرأى العالم.



وشدد على أن الشعب الفلسطيني صامد، ولن يتنازل عن القدس والمقدسات، مهما ارتكبت قوات الاحتلال من جرائم ومجازر.



من جهته قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن قوات الاحتلال تواصل متوالية القتل والإعدامات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مدفوعة بشعور القدرة على الإفلات من العقاب.



وطالب اشتية، الأمم المتحدة وجميع المنظمات الحقوقية الدولية، بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف متوالية الدم التي يذهب ضحيتها الأطفال والشباب والنساء.

بترا