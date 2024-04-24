الشيوخ الأميركي يقر مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا

الوكيل الاخباري - أقر مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية "ساحقة" مشروع قانون مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، ليمهد هذا الإقرار لتوقيع الرئيس جو بايدن عليه حتى يصبح قانونا نافذا.

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وقال بايدن إنه سيوقع على مشروع القانون ليصبح قانونا بمجرد وصوله إلى مكتبه، وأضاف أن "الكونغرس صدّق على تشريع لتعزيز أمننا وإرسال رسالة للعالم مفادها أننا نقف بحزم من أجل الديمقراطية".



ويمنح التشريع إسرائيل أكثر من 26 مليار دولار من بينها نحو 17 مليارا مساعدات عسكرية.



من جهته، قال السيناتور بيرني ساندرز إنه عارض المشروع "لأنه لا ينبغي لدافعي الضرائب تقديم مليارات لحكومة نتنياهو المتطرفة".

