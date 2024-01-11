الخميس 11-01-2024
الوكيل الاخباري
 

ولي العهد يبدأ اليوم زيارة عمل إلى سنغافورة ويلتقي الرئيس السنغافوري

7 شهداء وأكثر من 20 مصابا في قصف منزل بخان يونس

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

هطولات غزيرة يصحبها الرعد تشهدها المملكة اليوم - تحذيرات

"العدل الدولية" تبدأ اليوم النظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

قوات الاحتلال تقتحم غرب رام الله

وفيات الخميس 11/ 1/ 2024

نتنياهو: ليس لدى إسرائيل أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم

مشاجرة جماعية في عمان

رئيس الأركان الإسرائيلي يقر بصعوبة الوضع في غزة

عاجل

"العدل الدولية" تبدأ اليوم النظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

الخميس، 11-01-2024 06:19 ص

"العدل الدولية" تبدأ اليوم النظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

خ


الوكيل الاخباري - تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي جلساتها الأولى اليوم الخميس للنظر في طلب جنوب أفريقيا محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

اضافة اعلان


وكانت إسرائيل وافقت على المثول أمام المحكمة من أجل دحض ما وصفتها بالاتهامات "السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني".


لكن الصحافة العبرية أكدت وجود خشية جدية في المؤسستين الأمنية والنيابة العامة الإسرائيليتين من أن توجه محكمة العدل الدولية اتهامات لإسرائيل بالإبادة الجماعية.


وستتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما.


وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة، تشير جنوب أفريقيا إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.


وأشارت أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح، وأسفرت عن استشهاد 23 ألف شخص وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة.


وستستمع لجنة من 17 قاضيا، منهم قاضيان من إسرائيل وجنوب أفريقيا، إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف. ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر. وأحكام محكمة العدل الدولية مُلزِمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.


وفي دلالة على ثقل مصطلح الإبادة، أرسلت إسرائيل قاضيا سابقا بالمحكمة العليا كان قد نجا من المحرقة النازية (الهولوكوست) التي وقعت قبل توقيع اتفاقية الإبادة الجماعية. وستعين جنوب أفريقيا قاضيا أمضى في شبابه 10 أعوام في جزيرة روبن التي التقى فيها الرئيس السابق لجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
شهداءء

7 شهداء وأكثر من 20 مصابا في قصف منزل بخان يونس

الاحتلال 7

قوات الاحتلال تقتحم غرب رام الله

11

نتنياهو: ليس لدى إسرائيل أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم

00000

رئيس الأركان الإسرائيلي يقر بصعوبة الوضع في غزة

222

حماس تنفي طرح مبادرة قطرية تشمل خروج قادتها من غزة

غارة إسرائيلية على غزة وفا.jfif_c47fdcab-c406-4eed-9a23-79fbc296a367.jpg-d62cfaf1-90bb-4c1f-9ae6-2c90a5eb38eb

شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مواقع جنوب غزة

أخبار متعلقة
ي

الأونروا: قطاع غزة يعاني من "جوع كارثي"

٦٦

كندا تنفي دعمها "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين

41

إيهود باراك: عملية 7 أكتوبر فيها إذلالاً لإسرائيل والأخطر في تاريخها

د

20 شهيدا وعشرات المفقودين في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات

٧

أونروا: نكافح لرعاية أكثر من 50 ألف حامل في غزة

1

عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة