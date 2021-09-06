الفلسطيني عبد الرحمن الزبيدي قلق على مصير شقيقه الهارب من سجن الاحتلال

الوكيل الإخباري - عبر عبد الرحمن الزبيدي الاثنين، عن "قلقه" بشأن مصير شقيقه الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي الذي هرب من سجن تديره سلطات الاحتلال الإسرائيلي برفقة 5 أسرى آخرين.

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وقال عبد الرحمن وهو الشقيق الأكبر لزكريا لبرنامج العاشرة الذي يبث على قناة المملكة، إن "شعورا من الفرح وشعورا من انطباق القلب بالخوف مما هو مصيره انتابه" بعد تلقيه خبر هروب زكريا من السجن.



وزكريا الزبيدي (46 عاما) القائد السابق في "كتائب شهداء الأقصى" الجناح العسكري لحركة فتح، هرب فجر الاثنين رفقة 5 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع قرب بيسان شمالي فلسطين المحتلة.



"لا نعرف شيئا رسميا، سمعنا من الأخبار أن هنالك عملية هروب ورأينا صورة زكريا من بين الفارين، فبهذه الحالة نفرح ونخاف وفرحنا ممزوج بقلق"، وفق ما عبر عبد الرحمن الذي لم يستغرب هروب أخيه من السجن.

المملكة