القدرة: نفاذ الطعام في مجمع ناصر الطبي ومولدات الكهرباء ستتوقف بعد يومين

الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الطعام قد نفذ عن الطواقم والجرحى والنازحين في مجمع ناصر الطبي.

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وأضاف القدرة، في مؤتمر صحفي، أن المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال يومين نتيجة نقص الوقود، منوهاً إلى تراكم النفايات في اقسام وساحات مجمع ناصر الطبي، حيث يرفض الاحتلال السماح لنقلها للخارج.





وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يُشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي للاسبوع الثاني على التوالي، مبيناً أن الاحتلال يضع 150 كادر طبي و 450 جريح و3000 نازح في دائرة الاستهداف.