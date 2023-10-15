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القسام في لبنان: استشهاد 3 من عناصرنا بعملية داخل الأراضي المحتلة

الأحد، 15-10-2023 06:25 ص

القسام في لبنان: استشهاد 3 من عناصرنا بعملية داخل الأراضي المحتلة

ظ


الوكيل الاخباري - زفت كتائب القسّام في لبنان 3 شهداء من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ارتقوا في عملية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلّة، يوم السبت 14 تشرين الأول.

وذكرت في بيانها أن "مجموعة شهداء النخبة في كتائب الشهيد عز الدين القسام – لبنان، تقدموا مساء يوم الجمعة 13 تشرين الأول 2023م، للنفاذ نحو فلسطين المحتلة وتمكنوا من الاشتباك مع جيش العدو الصهيوني والانسحاب بسلام".

وأضاف البيان أنه "في صبيحة يوم السبت تمكنت المجموعة من تفجير السياج الحدودي واستهداف دشمة المراقبة والنفاذ داخل فلسطين المحتلة بالقرب من مغتصبة "مرغليوت" واشتبكت مع العدو بمساندة نارية من الأسلحة المتوسطة وأوقعت فيه الخسائر". 


"وأثناء الاشتباك قامت طائرات العدو باستهداف المجاهدين ليرتقوا شهداء نصرةً للأقصى والمقدسات والمجاهدين في معركة طوفان الأقصى، وعلى درب الجهاد والمقاومة"، وفق القسام.


ونشرت القسام أسماء الشهداء وهم: أحمد عثمان ويحيى عبد الرازق من مخيم عين الحلوة، وصهيب كايد  من سكان تجمّع وادي الزينة.

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