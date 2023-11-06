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الكنيست الإسرائيلي يقر السجن عاما لمن يقرأ منشورات مؤيدة لحماس

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"القسام" تعلن قصف قاعدة "رعيم" العسكرية للعدو

الإثنين، 06-11-2023 02:15 م

الكنيست الإسرائيلي يقر السجن عاما لمن يقرأ منشورات مؤيدة لحماس

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الوكيل الاخباري - وافقت لجنة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون ينص على السجن لمدة سنة لمن يقرأ منشورات مؤيدة لحركة "حماس" والتي تتضمن كلمات مدح أو تعاطف.

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وذكر موقع Ynet أن اللجنة الدستورية في الكنيست، وافقت بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون ينص على السجن لمدة سنة لـ"من يقرأ بشكل ممنهج منشورات مؤيدة لحماس، والتي تتضمن كلمات مدح أو تعاطف أو تشجيع على أعمال إرهابية".


ولفت إلى أن "المنشورات التي تقرأ بشكل عشوائي أو لغرض قانوني لن تحظر وخلال المناقشات، لفتت اللجنة إلى أن "لقراءة الممنهجة والمستمرة، تشير إلى الانتماء إلى التنظيم الإرهابي".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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