المالكي لدول العالم: احموا الشعب الفلسطيني

الوكيل الإخباري - طالب وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، رياض المالكي، اليوم أمام مجلس الأمن الدولي بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

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وقال المالكي: "نحن على مفترق طرق تاريخي" وأن حماية الفلسطينيين لا يمكن أن تضمنها قوات الاحتلال المتواطئة في هذه الجرائم، مضيفا "نحن بحاجة إلى الحماية الدولية والعمل الدولي لوضع حد للإفلات من العقاب لمنع تكرار هذه الجرائم التي تحدث يوميا وفي وضح النهار".



وتابع أن "ما يعانيه شعبنا الآن هو نتيجة فشل المجتمع الدولي في توفير هذه الحماية والمساءلة."



وأكد المالكي ضرورة أن تصبح الهدنة في غزة وقفا لإطلاق النار، مضيفا إن "هذه ليست حرب" بل مذبحة لا يمكن لأحد أن يبررها، ما يحتم وضع حد لها."