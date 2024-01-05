الجمعة 05-01-2024
الوكيل الاخباري
 

وفاة المقرىء الأردني الشاب أنس الكالوتي بحريق منزله في عمان

21 إصابة بتدهور حافلة على طريق اربد - جرش

حسن نصر الله: حزب الله نفذ مايزيد على 670 عملية في 3 أشهر ضد الاحتلال

المقاومة تقصف غلاف غزة ومصابون بقصف لخان يونس

كلف النقل البحري لشركات ترتفع بنسبة 100%

المقاومة تعلن استهداف وقتل جنود للاحتلال

الدول المُصدرة للنفط ضخت 27 مليون و880 ألف برميل يومياً الشهر الماضي

هل البنوك في الأردن مُلزمة بتخفيض الفائدة على المقترضين إذا قرر المركزي خفضها؟ .. خبير يجيب

الاحتلال يُطلق النار على مستشفى شهداء الأقصى

آلية جديدة لتعيين المعلمين في التربية لهذا العام

عاجل

المقاومة تقصف غلاف غزة ومصابون بقصف لخان يونس

الجمعة، 05-01-2024 03:10 م

المقاومة تفجر حقل ألغام في قوة إسرائيلية

35353535353535353535353535353535353535353535353535-1


الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها فجروا اليوم الجمعة حقل ألغام في قوة إسرائيلية راجلة من 7 جنود وأوقعوهم بين قتيل وجريح في خزاعة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.اضافة اعلان


كما أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت بقذيفة "الياسين 105" جرافة إسرائيلية في بلدة خزاعة شرق خان يونس.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجناح العسكري لحركة حماس عن عملية مشتركة مع سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي تم خلالها استهداف 3 دبابات ميركافا إسرائيلية بمنطقة معن في خان يونس.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
041

المقاومة تقصف غلاف غزة ومصابون بقصف لخان يونس

88bb70eefa38fac7f0c2e0c1f59add68

الاحتلال يُطلق النار على مستشفى شهداء الأقصى

07

حصيلة جديدة للشهداء والمصابين في غزة

1

14 جندياً إسرائيلياً أصيبوا في غزة خلال 24 ساعة

file

15 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

074

دعوة عاجلة من جيش الاحتلال إلى سكان قطاع غزة

أخبار متعلقة
01

المقاومة تستهدف قوة راجلة بكمين في حي التفاح بغزة

IMG_3440

كتائب القسام: دمرنا 13 آلية للاحتلال بمدينة غزة

0747

عملية جديدة لكتائب القسام ضد قوات الاحتلال بغزة

01101

كتائب القسام تستهدف قوات خاصة وآليات إسرائيلية في بيت لاهيا

3c97f5ee-52be-4bab-8b04-5b9f21800e7f

حصاد عمليات القسام منذ فجر الأربعاء لغاية اللحظة

122023592735593190218

القسام : استهدفنا 12 آلية صهيونية