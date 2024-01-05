المقاومة تفجر حقل ألغام في قوة إسرائيلية

الوكيل الإخباري -

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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها فجروا اليوم الجمعة حقل ألغام في قوة إسرائيلية راجلة من 7 جنود وأوقعوهم بين قتيل وجريح في خزاعة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.كما أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت بقذيفة "الياسين 105" جرافة إسرائيلية في بلدة خزاعة شرق خان يونس.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجناح العسكري لحركة حماس عن عملية مشتركة مع سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي تم خلالها استهداف 3 دبابات ميركافا إسرائيلية بمنطقة معن في خان يونس.