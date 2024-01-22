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الإثنين، 22-01-2024 02:18 م

المقاومة تنفذ عملية مشتركة في جباليا

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الوكيل الإخباري- قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إنها قصفت خط إمداد لآليات العدو شرق جباليا بوابل من قذائف الهاون، في عملية مشتركة مع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

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هذا واكدت سرايا القدس انها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بمدينة خان يونس.


وكانت سرايا القدس أعلنت في وقت سابق استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "آر بي جي" وسط مدينة خان يونس، كما قصفت بقذائف الهاون تمركزا لجنود الاحتلال شرق حي الزيتون في مدينة غزة.


وقالت أيضا إنها استهدفت بصاروخ "بدر 1" تجمعا لجنود الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.


 




 

 


 

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