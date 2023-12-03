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الأحد، 03-12-2023 11:52 م

حماس والجهاد الإسلامي تدينان مراقبة بريطانيا لسماء غزة

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الوكيل الإخباري - أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الأحد، اعتزام بريطانيا مشاركة جيشها في حرب "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية ضد غزة، قائلة إن ذلك يجعل المملكة المتحدة "شريكة الاحتلال في جرائمه، ومسؤولة عن المجازر" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

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بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن إعلان بريطانيا مشاركة سلاحها الجوي في مهمات استخبارية بقطاع غزة مشاركة فعلية في العدوان الإسرائيلي.


وأمس السبت أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان، أنها تعتزم إجراء "طلعات استطلاعية" فوق قطاع غزة بهدف تقديم معلومات استخباراتية للاحتلال بدعوى دعم الأنشطة المستمرة لإنقاذ الأسرى.

 

ورصد موقع تتبع الطائرات وصول طائرة SHADOW R1 البريطانية الاستخباراتية المخصصة للتجسس، قادمة من قاعدة أكروتيري في قبرص.


 


 




 

 


 

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