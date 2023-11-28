الثلاثاء 28-11-2023
الوكيل الاخباري
 

وظائف شاغرة في مؤسسات رسمية وجامعات - تفاصيل

عمل الأعيان تقر معدل تنظيم العمل المهني كما ورد من النواب

سعر ليرة الذهب الانجليزية والرشادية بالاردن اليوم

وزير الخارجية الإيراني: المقاومة الفلسطينية لم تستخدم سوى 10% من أسلحتها

الخارجية القطرية: نعمل على الوصول لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

الصحة العالمية: تردي مستشفى الشفاء مأساة

ورشة في مادبا حول قانون الضمان الاجتماعي

بعد تمديد هدنة غزة.. سقوط قذيفة إسرائيلية على جنوب لبنان

غزة: نحتاج مئات الشاحنات من الوقود

معهد الأمن القومي في تل أبيب : حماس انتصرت وهذا الدليل !

عاجل

الخارجية القطرية: نعمل على الوصول لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

الثلاثاء، 28-11-2023 12:15 م

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يصادف غداً الأربعاء

305A8303 copy


الوكيل الإخباري- يصادف يوم غد الأربعاء، التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر، يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، والذي تحيي الأمم المتحدة فاعليته كل عام، تزامناً مع اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة قرار التقسيم رقم (181) .

اضافة اعلان


وتقام في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يتزامن مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي غاشم في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، فعاليات ثقافية ومهرجانات سياسية وجماهيرية تضامنية، من قبل حركات تضامن ولجان سياسية، إضافة إلى سفارات فلسطين، والمؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية.


واستجابة لدعوة موجهة من الأمم المتحدة، تقوم الحكومات والمجتمعات المدنية سنويا بأنشطة شتى احتفالاً باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتشمل هذه الأنشطة، إصدار رسائل خاصة تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وعقد الاجتماعات، وتوزيع المطبوعات وغيرها من المواد الإعلامية، وعرض الأفلام.


وفي مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تعقد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف جلسة خاصة سنويا احتفالا باليوم الدولي للتضامن.


وتنشر شعبة حقوق الفلسطينيين التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة سنويا، نشرة خاصة تتضمن نصوص البيانات الملقاة والرسائل الواردة لمناسبة اليوم الدولي للتضامن، ومن بين الأنشطة الأخرى التي تُنظم في نيويورك في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن إقامة معرض فلسطيني أو حدث ثقافي ترعاه اللجنة وتُنظمه بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، وعرض أفلام.


ويشكل اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة للفت انتباه المجتمع الدولي على حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة ولم تحل حتى يومنا هذا، رغم مرور عشرات السنين وصدور العديد من القرارات الدولية ذات الصلة، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وهي الحق بتقرير المصير دون أي تدخل خارجي، أسوة ببقية شعوب الأرض، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحق الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أبعدوا عنها.


في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، انضمت فلسطين إلى الأمم المتحدة بصفة "دولة مراقبة غير عضو". وفي 30 أيلول/سبتمبر 2015، رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9

وزير الخارجية الإيراني: المقاومة الفلسطينية لم تستخدم سوى 10% من أسلحتها

1587154

الخارجية القطرية: نعمل على الوصول لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

044141

الصحة العالمية: تردي مستشفى الشفاء مأساة

1120236104122984340708

الاحتلال يعتقل فلسطينيين شمال سلفيت

2023-11-26_14-32-29_960722

غزة: نحتاج مئات الشاحنات من الوقود

eeee

معهد الأمن القومي في تل أبيب : حماس انتصرت وهذا الدليل !

أخبار متعلقة
٦

حماس: نثمن موقف رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا

2020-05-11T131105Z_1791902120_RC2DMG9DMSFH_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-PRISONERS-BANKS

اشتية يطالب بوقف عدوان الاحتلال في غزة والضفة

QNA_ABO_HANIA_7_10_2023

هنية: العدو نزل عند شروط المقاومة وإرادة الشعب الفلسطيني

1700823586859

الخارجية الفلسطينية تدين اعدام الاحتلال الإسرائيلي طفلًا جنوب نابلس

9

بيان صادر عن القوات البحرية اليمنية

1

وزير الخارجية الإيراني: الفلسطينيون هم من سيقررون مستقبل غزة ومستقبل بلادهم