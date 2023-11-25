السبت 25-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الهلال الأحمر الفلسطيني: تسلمنا 196 شاحنة مساعدات إغاثية عبر معبر رفح

استشهاد طبيب واصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية جنوب جنين

الأردن يرسل طائرة جديدة من المواد الطبية والصحية والغذائية المخصصة للأطفال في قطاع غزة

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم: 40.6 دينار لعيار 21 و36.2 دينار لعيار 18

تحذير هام من حركة حماس

جيش الاحتلال لسكان غزة: لا تتجهوا شمالاً ولا بحراً - فيديو

الصين : الدخول بدون تأشيرة لمواطني 6 دول اعتباراً من الشهر المقبل

حماس تفاجئ العالم - صورة

رويترز : 400 ألف وفاة تقريباً بسبب تلوث الهواء في اوروبا عام 2021

ترقب عودة مئات الفلسطينيين إلى غزة عبر معبر رفح اليوم

عاجل

استشهاد طبيب واصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية جنوب جنين

السبت، 25-11-2023 10:41 ص

اشتية يطالب بوقف عدوان الاحتلال في غزة والضفة

2020-05-11T131105Z_1791902120_RC2DMG9DMSFH_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-PRISONERS-BANKS


الوكيل الإخباري - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بوقف العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني بغزة والضفة الغربية، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين.

وقال اشتية:" نحمل إسرائيل مسؤولية فتح المعابر لإدخال المساعدات لغزة والسماح للأهالي بحرية العودة إلى بيوتهم بشمال القطاع".

ودعا إلى تشكيل جبهة دولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

اضافة اعلان

 

وأضاف اشتية أن هناك حاجة ملحة لتدخل دولي للإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال.

 

للمزيد من اخبار فلسطين: انقر هنا



 




 

 


 

إقرأ ايضا
00

الهلال الأحمر الفلسطيني: تسلمنا 196 شاحنة مساعدات إغاثية عبر معبر رفح

0rn9e-1661431334-1697621035

معتقلان من جنين يدخلان عاما جديدا في سجون الاحتلال

22

استشهاد طبيب واصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية جنوب جنين

2

الأردن يرسل طائرة جديدة من المواد الطبية والصحية والغذائية المخصصة للأطفال في قطاع غزة

شعار-حماس-1

تحذير هام من حركة حماس

00101101

جيش الاحتلال لسكان غزة: لا تتجهوا شمالاً ولا بحراً - فيديو

أخبار متعلقة
1700823586859

الخارجية الفلسطينية تدين اعدام الاحتلال الإسرائيلي طفلًا جنوب نابلس

1699613181321

الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 2400 فلسطيني بالضفة الغربية منذ الحرب على غزة

44

الصحة الفلسطينية: 9883 شهيدا في غزة والضفة جراء عدوان الاحتلال

520741

تقرير أممي : استشهاد 5143 طفلاً في غزة والضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي

2023_10_08_05_02_25

التربية الفلسطينية تقرر تحويل دوام المدارس عن بعد غداً الخميس

63f29aa14c59b7299e2daa7b

الاتحاد الإفريقي: موقفنا ثابت في دعم الشعب الفلسطيني