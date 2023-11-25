اشتية يطالب بوقف عدوان الاحتلال في غزة والضفة

الوكيل الإخباري - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بوقف العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني بغزة والضفة الغربية، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين.



وقال اشتية:" نحمل إسرائيل مسؤولية فتح المعابر لإدخال المساعدات لغزة والسماح للأهالي بحرية العودة إلى بيوتهم بشمال القطاع".



ودعا إلى تشكيل جبهة دولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

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وأضاف اشتية أن هناك حاجة ملحة لتدخل دولي للإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال.

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