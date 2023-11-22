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مستشار بالأونروا: 5% فقط من الاحتياجات تدخل قطاع غزة حاليا

الأربعاء، 22-11-2023 05:07 م

بيان صادر عن القوات البحرية اليمنية

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الوكيل الاخباري - قالت القوات البحرية اليمنية إنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد سفن ومصالح العدو الإسرائيلي حتى يتوقف عدوانه على غزة ويكف عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

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وأضافت في بيان لها "نجدد تأكيدنا بأن عملياتنا تستهدف السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو تديرها شركات إسرائيلية أو يملكها أشخاص إسرائيليين."


وأهابت بكافة السفن العابرة في البحر الأحمر ألّا تبحر بالقرب من السفن الإسرائيلية وكذلك عدم إطفاء أجهزة التعارف.


وحذرت كافة الشركات والتجار من شحن بضائعهم ومصالحهم مع السفن الإسرائيلية أو التعامل معها.


وختمت " نحذر بأن أي قطعة عسكرية تحمي السفن الإسرائيلية ستكون هدفا مشروعا لعملياتنا."


 




 

 


 

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