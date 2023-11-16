بالفيديو.. مشاهد من عملية تفخيخ نفق في غزة ومقتل 5 جنود إسرائيليين

الوكيل الإخباري - نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطعا مصورا قالت إنه يوثق لحظات استدراج قوة عسكرية إسرائيلية إلى فتحة أحد الأنفاق المفخخة في بيت حانون شمالي غزة وتفجيرها قبل أن تسفر عن مقتل 5 جنود.



وقالت القسام إنها فخخت فتحة أحد الأنفاق بالقرب من مسجد النصر في بيت حانون وتم استدراج قوة من سلاح هندسة الاحتلال إليها وتفجيرها فيهم بمجرد ملامسة الكاميرا.



وأضافت "أن العدو اعترف بمقتل 5 جنود بينهم ضابط في العملية، على حد قولها".



ويظهر في الفيديو 4 جنود إسرائيليين على الأقل يتقدمهم جندي يبحث في المكان قبل أن يقترب من عدسة الكاميرا ويلامسها.



ولفتت القسام في الفيديو إلى أن العملية تعود ليوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

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