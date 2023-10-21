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السفارة الامريكية في اسرائيل تعلن موعد فتح معبر رفح

السبت، 21-10-2023 09:01 ص

بايدن يتوقع فتح معبر رفح خلال ساعات

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الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه حصل على التزام من الإسرائيليين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفتح معبر رفح. وتوقع بايدن عبور 20 من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة خلال 24 إلى 48 ساعة المقبلة.

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من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وجود شروط تعوق وصول المساعدات إلى القطاع رغم الاتفاق على السماح بإدخالها.


وخلال اجتماعه مع زعماء من الاتحاد الأوروبي في واشنطن أمس الجمعة أشار بايدن ردا على سؤال عن دخول شاحنات المساعدات إلى غزة إلى أنه "كان لا بد من إعادة رصف الطريق السريع".


وقال البيت الأبيض إن بايدن ناقش خلال مكالمة هاتفية أمس الجمعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خططا لبدء نقل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة. وذكر البيت الأبيض أن بايدن ونتنياهو ناقشا أيضا توفير "ممر آمن للمواطنين الأميركيين وغيرهم من المدنيين في غزة".

 

 

الجزيرة


 




 

 


 

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