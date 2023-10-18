الأربعاء 18-10-2023
الوكيل الاخباري

الأمن يغلق طريق اربد عمان قبل جسر البقعة - فيديو

بايدن: هناك اتفاق مع إسرائيل على السماح بتحرك المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة

الملك : مرحلة خطيرة قد تجر المنطقة والعالم إلى كارثة

الملك يدعو إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة

نائب رئيس مجلس مستشفى المعمداني: ما زلنا في حالة صدمة

471 شهيداً حصيلة مجزرة مستشفى المعمداني في غزة

الخصاونة يحذر الأردنيين من هؤلاء

سرايا القدس: قصفنا حشدا لقوات الاحتلال في غلاف غزة

العرموطي يطالب بطرد سفير الاحتلال الصهيوني من عمّان

الخصاونة: الأردن لن يرضى بتهجير الفلسطينيين وهو خط أحمر

عاجل

الأمن يغلق طريق اربد عمان قبل جسر البقعة - فيديو

الأربعاء، 18-10-2023 05:34 م

بايدن: هناك اتفاق مع إسرائيل على السماح بتحرك المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة

652fea792e2b4


الوكيل الاخباري- قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إنه سيطلب من الكونغرس حزمة دعم غير مسبوقة لإسرائيل هذا الأسبوع.اضافة اعلان


وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، أن لا أولوية تعلو على الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وأشار إلى أن "إسرائيل يجب أن تعود مكانا آمنا لليهود"، محذرا من مهاجمة إسرائيل من أي طرف.

وتابع أن "الأغلبية العظمى من الفلسطينيين ليسوا حماس"، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني بشدة أيضا.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تخصص 100 مليون دولار، كتمويل جديد للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأكد أن هناك اتفاق مع إسرائيل على السماح بتحرك المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1697042696_AP23281716590651

صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة شمال إسرائيل

652f23784c59b71f2137cf1a

بايدن: لو لم تكن هناك إسرائيل في الوجود لعملنا على إقامتها

84f1bff93eaad1233a8209d063b186bb

مستعمرون يجرفون أراضي ويقتلعون أشجار الزيتون في نابلس

10202318144326461277318

إصابة فلسطينيين إثر اعتداء الاحتلال عليهما في نابلس

1697637763402

آلاف الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله تنديدا بمجازر الاحتلال

08142536072336363133223813488305

استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في شقبا غرب رام الله

أخبار متعلقة
652f23784c59b71f2137cf1a

بايدن: لو لم تكن هناك إسرائيل في الوجود لعملنا على إقامتها

10202316152436491996889

هجمات صاروخية متتالية لكتائب القسام على تل أبيب

1

هروب جماعي في الكنيست عقب إطلاق رشقة صواريخ - فيديو

elaosboa40398

انفجارات ضخمة في القدس وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب

376211

بايدن: إسرائيل سترتكب خطأ كبيرا إذا احتلت غزة

6525a3914c59b777d263aaa5

بايدن يحذر جميع الدول من محاولة استغلال التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي