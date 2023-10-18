بايدن: هناك اتفاق مع إسرائيل على السماح بتحرك المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة

الوكيل الاخباري-

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إنه سيطلب من الكونغرس حزمة دعم غير مسبوقة لإسرائيل هذا الأسبوع.وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، أن لا أولوية تعلو على الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.وأشار إلى أن "إسرائيل يجب أن تعود مكانا آمنا لليهود"، محذرا من مهاجمة إسرائيل من أي طرف.وتابع أن "الأغلبية العظمى من الفلسطينيين ليسوا حماس"، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني بشدة أيضا.ولفت إلى أن الولايات المتحدة تخصص 100 مليون دولار، كتمويل جديد للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.وأكد أن هناك اتفاق مع إسرائيل على السماح بتحرك المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.