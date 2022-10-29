السبت 29-10-2022
الوكيل الاخباري

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين

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السبت، 29-10-2022 06:37 ص

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين

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الوكيل الإخباري - بدأ العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين، على الساعة الثانية من فجر اليوم السبت، بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة.

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ويأتي ذلك، استنادًا لقرار مجلس الوزراء الفلسطيني، ببدء العمل بالتوقيت الشتوي في دولة فلسطين اعتبارا من الساعة الثانية من فجر يوم السبت الموافق 29 تشرين أول/أكتوبر الجاري.


وبالنسبة لحاملي الهواتف الذكية ولمن قام بتفعيل خاصية "استخدام التاريخ والوقت اللذين توفرهما شبكتك تلقائياً" سيتم تغيير ساعة هواتفكم تلقائياً ولكن ليس الليلة وإنما ستتغير ليلة الأحد في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل وذلك بسبب ربط أنظمة الاتصالات والتكنولوجيا بأنظمة اتصالات الاحتلال والذي من المقرر أن يتم تغيير الساعة لديهم فجر يوم الأحد الموافق 30/10/2022م.

 

وفا


 




 

 


 

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