كبير مستشاري نتنياهو يكشف الهدف من توسع العمليات البرية

الوكيل الاخباري - كشف مارك ريجيف، كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الهدف من "توسيع رقعة" العمليات البرية في غزة.

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ففي تصريحات لشبكة "سي إن إن"، قال مارك ريجيف إن "توسيع" الجيش الإسرائيلي رقعة العمليات البرية في غزة يهدف "لتعزيز الضغط على حماس".



وأردف ريجيف : "سيزداد هذا الضغط وسيستمر في التزايد حتى نحقق هدفنا".

هذا في حين أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق أن "حماس مستعدة لهزيمة القوات الإسرائيلية إذا دخلت قطاع غزة".



وأكمل: "إذا قرر نتنياهو إدخال قوات برية إلى غزة الليلة، فإن المقاومة جاهزة".

روسيا اليوم