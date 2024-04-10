الأربعاء 10-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 10-04-2024 09:41 م

بعد اغتيال أبناء هنية .. ما الذي تخشاه اسرائيل ؟

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الوكيل الإخباري- أكد مصدر إسرائيلي لصحيفة "هآرتس" وجود مخاوف من تعطيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صفقة تبادل الأسرى، إثر اغتيال أبناء رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية اليوم الأربعاء.

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وكان قد اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته عن اغتيال أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية.

وذكر بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) أن طائرات حربية أغارت بتوجيه استخباراتي على أبناء هنية وسط غزة.

 

بينما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي انه لم يتم إبلاغ نتنياهو وغالانت مسبقا بعملية اغتيال 3 من أبناء إسماعيل هنية .

واشارت ان المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وصلت قبل وقت قصير من تنفيذ عملية الاغتيال

 




 

 


 

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