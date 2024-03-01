بلديات قطاع غزة تطالب بسرعة إدخال الوقود ووقف الكارثة الإنسانية

الوكيل الإخباري - طالب اتحاد بلديات قطاع غزة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بسرعة إدخال الوقود لبلديات قطاع غزة، ولاسيما بلديات محافظتي غزة والشمال لتمكين البلديات من توفير الخدمات الأساسية الإنسانية كالمياه ومعالجة الصرف الصحي وجمع وترحيل النفايات ووقف الكارثة الإنسانية والصحية والبيئية في القطاع.

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وأكد الاتحاد في بيان صحفي صدر اليوم الجمعة، أن بلديات القطاع لاسيما بلديات محافظتي غزة والشمال لم يصلها أي كميات من الوقود منذ نهاية شهر تشرين أول الماضي؛ مما تسبب بعجز كبير في تقديم الخدمات ومعاناة كبيرة للمواطنين في القطاع؛ بسبب عدم توفر المياه وتكدس كميات كبيرة من النفايات وتسرب الصرف الصحي للشوارع.



وطالب اتحاد البلديات بضرورة توفير كل ما يلزم من آليات ثقيلة ومتوسطة ومولدات كهرباء بعد تدمير منهجي للآليات والمولدات العاملة في معظم بلديات قطاع غزة بفعل العدوان الغاشم المستمر على القطاع.



كما أكد اتحاد بلديات القطاع أنه ناشد المجتمع الدولي، عدة مرات خلال الأشهر الماضية، لكن لم تحدث استجابة حقيقية، محذرا من تأخر وصول الوقود وأثره الكارثي على حياة المدنيين في القطاع ومن اتساع انتشار الأوبئة والأمراض ومخاطرها على المواطنين.