السبت 27-01-2024
الوكيل الاخباري
 

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شابين من أريحا

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم السبت

طوارئ بمختلف البلديات والتعامل مع ارتفاع منسوب المياه وإغلاق عبارات وانهيار جدران - صور

هيئة المعابر في غزة : اجلاء 61 أردنيا عبر معبر رفح اليوم السبت

بريطانيا.. دعوات لوقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ قرار "العدل الدولية"

خبراء قانون ومحللون: إسرائيل فقدت الحصانة أمام القانون الدولي

الطاقة والمعادن تعلن رفع جاهزية القطاع لمواجهة تبعات المنخفض

أكثر من 19 مليار دينار دفعها الأردنيون الكترونياً خلال 2023

أول تعليق من أوغندا على موقف القاضية "المؤيدة لإسرائيل" في محكمة العدل

عاجل

استشهاد 28 فلسطينيا بقصف إسرائيلي متواصل على خان يونس خلال 24 ساعة

السبت، 27-01-2024 07:48 ص

ترحيب فلسطيني بالأمر القضائي لمحكمة العدل الدولية

509689


الوكيل الإخباري - رحبت دولة فلسطين، بالأمر القضائي التاريخي لمحكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة في قضية جنوب إفريقيا ضد "اسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي، وبقبول الدعوى التي قدمتها جنوب افريقيا، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في مخالفة لأحكام الاتفاقية الأممية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك على ضوء ما قدمته للمحكمة من أدلة دامغة على ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية.اضافة اعلان


وأكدت دولة فلسطين في بيان صدر عن وزارة الخارجية الفلسطينية، أن القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية، يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون، وأن العدل يسري على الجميع، ويضع هذا القرار حدا لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل، والتي تمثلت بعقود من الاحتلال، والتطهير العرقي، والاضطهاد، والفصل العنصري.

وأشار البيان إلى فشل "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال، في تقديم أي دليل مقنع للمحكمة بأنها لا تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بل قدمت للقضاة أكاذيب وروايات مسيسة ومفضوحة، والقضاة بدورهم قيموا بموضوعية ما بين أيديهم من حقائق مستندة للقانون، كما قدمتها جنوب إفريقيا، وكما تعكسها جسامة الأوضاع على أرض الواقع في فلسطين.

ودعت دولة فلسطين المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" لوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة، ووقف جريمة الإبادة الجماعية، وجميع عمليات التدمير، وجريمة التهجير القسري، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2720 بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، والسماح الفوري بعودة النازحين لمنازلهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
دفن

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الاحتلال٢

الاحتلال يعتقل شابين من أريحا

س

بريطانيا.. دعوات لوقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ قرار "العدل الدولية"

image

خبراء قانون ومحللون: إسرائيل فقدت الحصانة أمام القانون الدولي

260206

أول تعليق من أوغندا على موقف القاضية "المؤيدة لإسرائيل" في محكمة العدل

ط

شهيد في شرق جنين برصاص الاحتلال

أخبار متعلقة
787777777

أول تعليق فلسطيني رسمي على قرار محكمة العدل الدولية

000_33NZ674

محكمة العدل الدولية: سنفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

659f90ff75f39

تفاصيل عن الجلسة المرتقبة لمحكمة العدل الدولية لفرض إجراءات ضد "إسرائيل"

image770x420cropped

ماذا قالت جنوب افريقيا في مطلع الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية ؟

9-1

بث مباشر - وقائع أولى جلسات الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية

Doc-P-744755-638398018480680728

العدل الدولية تُحدد موعد محاكمة "إسرائيل" بتهم الإبادة الجماعية