تظاهر في بوسطن الأميركية تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على "الأقصى"

الوكيل الاخباري - واصل أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية ونشطاء السلام في الولايات المتحدة، مسيراتهم المنددة بالعدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى.

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وعبر مشاركون في مسيرة نُظمت في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس، عن استنكارهم لما يحصل في المدينة المقدسة على يد قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، عبر اقتحاماتهم المتكررة لباحات المسجد الأقصى، ودعمهم لنضال شعبنا الفلسطيني لتحصيل حقوقه كاملة في العيش بحرية وكرامة كباقي شعوب الأرض.



وقالت الناشطة الحقوقية والمشاركة في المسيرة فاتن شلباية لـ"وفا"، إن الرسالة من مسيرة اليوم هي الاستمرار في دعم أهلنا في فلسطين ضد ما يتعرضون له من جرائم عنصرية من حكومة الاحتلال، والتأكيد على مطالبة الإدارة الأميركية بوقف المساعدات المالية والعسكرية لدولة الاحتلال، ورفع الغطاء الدولي عنها حتى يتم محاسبتها على ما تقوم به في فلسطين.

وفا