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جماهير غفيرة تشيّع جثامين شهداء نابلس الثلاثة الذين اغتالتهم قوات الاحتلال

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الثلاثاء، 08-02-2022 08:49 م

جماهير غفيرة تشيّع جثامين شهداء نابلس الثلاثة الذين اغتالتهم قوات الاحتلال

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الوكيل الاخباري - شيّعت جماهير غفيرة من الفلسطينيين، مساء الثلاثاء، جثامين الشهداء الثلاثة الذين اغتالتهم قوات الاحتلال ظهرا في نابلس وسط انتشار كثيف للمسلحين.اضافة اعلان


وبدأت مراسم تشييع الشهداء الثلاثة من مستشفى رفيديا الحكومي باتجاه دوار الشهداء في مدينة نابلس.

وتزامناً مع التشييع، تشهد أحياء وشوارع المدينة حداداً وإضراباً شاملاً، على أرواح الشهداء الثلاثة وهم: أدهم مبروك الشيشاني ومحمد الدخيل وأشرف مبسلط.

وظهر اليوم، أعلنت وزارة الصحة في الضفة المحتلة، عن استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال في نابلس.

جاء ذلك بعد أن اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة حي المخفية بمدينة نابلس، بمركبة عمومية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وأطلقت النار على مركبة كان يستقلها الشبان الثلاثة، ما أدى إلى ارتقائهم.

وقال جيش الاحتلال، إن قواته اغتالت ثلاثة فلسطينيين، في نشاط مشترك بين الشاباك وجيش الاحتلال، استهدف خلية للمقاومة الفلسطينية.

وأشار بيان جيش الاحتلال، إلى أن الخلية كانت مسؤولة عن عمليات إطلاق نار في المنطقة ضد قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة.

 




 

 


 

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