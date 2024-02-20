جنوب أفريقيا: الاعتداءات الإسرائيلية بغزة أفظع من نظام الفصل العنصري

الوكيل الاخباري -

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قال ممثل دولة جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية إن العنف والهجمات الإسرائيلية على غزة يتعارضان مع القانون الدولي.وأضاف خلال انطلاق جلسة المرافعات الشفوية الثانية بشأن العواقب القانونية للاحتلال بالضفة الغربية والقدس الشرقية أن تجربتهم المريرة بنظام الفصل العنصري مكنتنا من المساهمة في تثبيت القانون الدولي اليوم.وتابع " الاعتداءات الإسرائيلية بقطاع غزة أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصري ويجب أن يسمح للفلسطينيين بممارسة حقهم في تقرير المصير."ونوه ان ما تقوم به إسرائيل يفاقم أوضاع الفلسطينيين ويزيدها سوءا وأن الفلسطينيون في الضفة والقدس محشورون خلف جدار فصل عنصري.وأكد أنه يجيب تحميل الجناة ومرتكبي الجرائم الإسرائيلية المسؤولية ومحاسبتهم لافتا ان الفلسطينيون يتم اعتقالهم بطريقة غير قانونية تسمى الاعتقال الإداري.