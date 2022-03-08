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الثلاثاء، 08-03-2022 04:30 م

جنين: أمهات شهداء وأسرى ينظمن اعتصاما للمطالبة بتسليم جثامين أبنائهن وإطلاق سراح الأسرى

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الوكيل الإخباري-نظمت أمهات شهداء وأسرى وأسيرات اليوم الثلاثاء، اعتصاما داخل الخيمة المنصوبة بميدان عميد الأسرى كريم يونس في مدينة جنين، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ودعما وإسنادا  للأسيرات والأسرى والحركة الأسيرة، واحياء ليوم المرأة العالمي.

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ورفعت المشاركات صور الشهداء والأسيرات والأسرى واليافطات والشعارات المطالبة بتسليم جثامين الشهداء وإطلاق سراح الأسيرات وكافة الأسرى، والمنددة بالصمت العالمي تجاه مطالبهن.


ونددت المشاركات في الاعتصام بعدوان الاحتلال المستمر على شعبنا، وإمعانه في تعذيب الأسرى الذين ينتفضون في كافة السجون ضد الظلم الذي يتعرضون له.


ودعت المشاركات أحرار العالم والمؤسسات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر، بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل تسليم جثامين الشهداء المحتجزة في "مقابر الأرقام" وثلاجات الاحتلال، وإطلاق سراح الأسيرات وكافة الأسرى.


وقالت أمهات شهداء وأسرى في حديث لـ"وفا"، "بينما تحتفل الأمهات بيوم المرأة العالمي، تعتقل سلطات الاحتلال 32 أسيرة، بينهن أمهات، و17 أسيرة صدر بحقهن أحكام متفاوتة وأقدمهن الأسيرة ميسون موسى من بيت لحم والمحكومة بالسجن لمدة 15 عاما، وأصغرهن الطفلة نفوذ حماد (15 عاما) من القدس، و7 أسيرات جريحات.

 

وفا

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