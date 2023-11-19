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غزة: إطلاق نار كثيف بمحيط المستشفى المعمداني

الأحد، 19-11-2023 08:00 ص

حقيقة الاعلان عن هدنة في غزة

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الوكيل الاخباري - أكد البيت الأبيض، عدم صحة المعلومات عن وجود اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس من شأنه إتاحة الإفراج عن عشرات المحتجزين في قطاع غزة في مقابل وقف القتال لخمسة أيام.

وردا على تقرير لصحيفة واشنطن بوست حول اتفاق مبدئي قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون عبر منصة إكس "لم نتوصل إلى اتفاق بعد لكننا نواصل العمل الجاد توصلا إلى اتفاق".

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