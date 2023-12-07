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الخميس، 07-12-2023 10:00 م

حماس تصدر بياناً وتوجه رسالة عاجلة

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الوكيل الاخباري - قالت حركة حماس في بيان مساء الخميس "نجدّد دعوتنا ونداءنا لجماهير أمَّتنا العربية والإسلامية والأحرار في كل العالم إلى مواصلة حراكهم الجماهيري، وتصعيد كل أشكال التظاهرات والمسيرات في كلّ مدن وعواصم العالم، غداً الجمعة وفي كل الأيام القادمة، رفضاً لجرائم الاحتلال النازي، وتضامناً مع شعبنا وقضيته العادلة، وممارسة كل الضغوط لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال" .

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واضافت "نقول لهذه الجماهير والشعوب الحيَّة التي تخرج في كلّ عواصم الدنيا تضامناً مع غزَّة، وتنديداً بالاحتلال وجرائمه، والمطالبة بوقف العدوان: استمروا وواصلوا فعالياتكم، فصوتكم أقوى من صواريخهم، وأنتم تنتصرون لحقوق شعبنا وعدالة قضيتنا ومشروعية مقاومتنا.الرَّحمة للشهداء والشفاء للجرحى والنصر لشعبنا ومقاومتنا،وإنَّه لجهادٌ نصرٌ أو استشهاد " . 

 

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