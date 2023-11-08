حماس: 2% من سكان غزة أصبحوا إما شهداء وإما جرحى وإما مفقودين

الوكيل الاخباري - قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، باسم نعيم إن 2 % من سكان غزة أصبحوا إما شهداء وإما جرحى وإما مفقودين.

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وأضاف نعيم في مؤتمر صحفي أن 49 % من الضحايا في القصف الإسرائيلي الأخير كانوا في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة.



وتابع "الاحتلال استهدف 120 مؤسسة صحية في القطاع، وأخرج العديد منها من الخدمة والمستشفيات المتبقية في قطاع غزة تعمل على مولدات الطاقة الثانوية."



ودعا القمتين العربية والإسلامية لاتخاذ قرار يفرض على العدو فتح المعابر مطالبا بتحرك عملي وفوري لكسر الحصار على غزة، خاصة في المنطقة الشمالية.



وختم "تخاذل أونروا ومسؤوليها عن دورهم المثبت في القوانين الدولية تواطؤ مع الاحتلال."

