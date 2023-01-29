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الأحد، 29-01-2023 10:20 ص

دغلس: مستوطنون يرتكبون 144 اعتداء جنوب نابلس

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الوكيل الإخباري - قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، اليوم الأحد، إن مستوطنين ارتكبوا الليلة الماضية، 144 اعتداء جنوب نابلس.

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وأوضح دغلس لـ"وفا"، أن المستوطنين حطموا 120 مركبة من خلال رشقها بالحجارة على الطرقات جنوب نابلس، كما احرقوا ست مركبات بشكل كامل في بلدة مجدل بني فاضل، واعتدوا على 22 محلا تجاريا في حوارة.


وأشار إلى أن الاعتداءات تركزت في بلدات وقرى: حوارة، وبوابة مادما، وقصرة، وجوريش، ومجدل بني فاضل.


وحذر دغلس من تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في أنحاء متفرقة في الضفة، منوها إلى أن هناك مؤشرات على ازدياد وتيرة الهجمات، والقيام بأعمال ارهابية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

 

وفا


 




 

 


 

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