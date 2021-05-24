رئيس الوزراء الفلسطيني : غزة بحاجة إلى إغاثة فورية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه أن إعادة الإعمار في قطاع غزة بحاجة إلى أفق سياسي كي لا يتكرر الدمار، مشددا على ضرورة دعم مبادرة سياسية دولية لإنهاء الاحتلال .

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وأشار اشتيه في جلسة للحكومة الفلسطينية ، اليوم الاثنين، أن قطاع غزة بحاجة الآن إلى إغاثة فورية، وبرنامج لإعادة الإعمار، وآخر تنموي لخلق فرص عمل وإعادة تفعيل قدرة الاقتصاد، لافتا إلى أن إعادة الإعمار تحتاج لتنسيق الجهود مع المجتمع الدولي، والمتبرعين، وأهالي قطاع غزة،والمؤسسات الوطنية في القطاع.



ودعا مصر وقطر والدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى أن يكونوا شركاء في إعادة إعمار قطاع غزة، مطالبا الاحتلال برفع حصارها، لكي تسير عملية إعادة الإعمار بيسر وبدون تأخير، وإلى أفق سياسي كي لا يتكرر الدمار مرة أخرى.



وشدد اشتيه على ضرورة دعم مبادرة سياسية دولية تستند للقانون الدولي والشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، داعيا إلى مسار جدي وحقيقي لتحقيق ذلك، حيث لا يمكن الاستمرار في هذا الفراغ السياسي، وسياسة الأمر الواقع التي يديره الاحتلال.

وتابع أن "الاحتلال على القدس والأقصى لا يزال مستمرا، وأهلنا في حي الشيخ جراح لا يزالون يواجهون قرار طردهم من بيوتهم".



المصدر- روسيا اليوم



