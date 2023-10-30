الإثنين 30-10-2023
الوكيل الاخباري

حميميم: سلاح الجو الروسي يستهدف مخابئ تحت الأرض تابعة للمسلحين في إدلب واللاذقية

رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة: إسرائيل شعرت بالإهانة والمذلة بعد طوفان الأقصى

قوة رد سريع أمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط

اليرموك تحرز تقدماً في تصنيف التايمز العالمي 2024

الاحتلال يتسبب باشتعال النيران في محيط منازل الفلسطينيين بسلوان

أنباء عن عملية تسلل والاحتلال يطلب من المستوطنين التزام منازلهم

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

اقتحام مطار داغستان احتجاجا على وجود "إسرائيليين"

كتائب القسام تحذر - بيان

الاحتلال يستدعي السفير الروسي في تل أبيب

عاجل

أنباء عن عملية تسلل والاحتلال يطلب من المستوطنين التزام منازلهم

الإثنين، 30-10-2023 12:49 ص

رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة: إسرائيل شعرت بالإهانة والمذلة بعد طوفان الأقصى

الاهانة


الوكيل الاخباري- أكد رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة السفير ماجد عبدالفتاح أن إسرائيل شعرت بالإهانة والمذلة بعد "طوفان الأقصى".

اضافة اعلان

 

وعن الوضع الإنساني في غزة، لفت السفير عبد الفتاح إلى أن هناك طلبا من قبل الإمارات العربية المتحدة بضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة.

كما نوّه خلال مداخلة هاتفية له مع قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن هناك نيّة لإنشاء هيكل عربي للتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل أكثر توسعاً في السياسة الخارجية.

وأضاف: من المفترض أن نناقش في جلسة مجلس الأمن غدا قرارات بشأن تداعيات الأوضاع في قطاع غزة، وفقا لما توصلنا له.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تنزيل

الاحتلال يتسبب باشتعال النيران في محيط منازل الفلسطينيين بسلوان

حماس

أنباء عن عملية تسلل والاحتلال يطلب من المستوطنين التزام منازلهم

1692177610-9759-38

مستعمرون يهاجمون قرية في الخليل

653eb266423604251009edb0

تبون: ما يحدث في غزة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

1020232520330520418491

قطر تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

1

اقتحام مطار داغستان احتجاجا على وجود "إسرائيليين"

أخبار متعلقة
652577344c59b702ca106356

جيش الاحتلال ينشر لقطات فيديو لغارات طيرانه على قطاع غزة

381008830_706674361484970_7803306932246722823_n

الخيرية الهاشمية تستعد لتسيير قوافل إغاثية إلى غزة

كك

"طوفان الأقصى" لليوم الرابع والقصف مستمر على قطاع غزة

dKsc9

القسام : تمكنا من تنفيذ عمليات تسلل جديدة

غ

"عرين الأسود" تدعو الشعب الفلسطيني إلى النفير العام

٦

شاهد اللحظات الأولى من دخول مقاومي حماس مستوطنة