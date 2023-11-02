روسيا: إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها في الدفاع عن النفس

الوكيل الاخباري - قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إنه "ليس من حق إسرائيل الدفاع عن النفس في الصراع الحالي، لكونها دولة احتلال".

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جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيبينزيا، أمام الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.



وأكد نيبينزيا دعوة بلاده إلى "وقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط ومنع الأزمة من اجتياح المنطقة بأكملها. وإلا فإن الصراع لن يتوقف أبدا".



ودعا المندوب الروسي إلى السماح للوسطاء بالعمل على إيجاد حل دبلوماسي، بما في ذلك الإفراج السريع عن المحتجزين.



وشدد نيبينزيا على أن "إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي، لأنها دولة احتلال."



ولفت إلى أن الأمم المتحدة ليس لها الحق في أن تعطي إسرائيل تفويضا مطلقا للقيام بعملية برية في غزة.

الجزيرة