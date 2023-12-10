سرايا القدس: نسفنا منزلاً بحي الشجاعية بداخله أكثر من 13 جندياً صهيونياً

الوكيل الإخباري - أعلنت سرايا القدس عن نسف منزل بحي الشجاعية في داخله أكثر من 13 جندياً صهيونيا، كانوا يحاولون العثور على فوهة نفق.

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وقالت السرايا في بيان لها، عبر "تيليجرام" إنه قد تمكن أحد "المقاتلين الاستشهاديين" الخروج من فوهة النفق وقتل جنديين منهم قبل تفجير المنزل بالكامل وإيقاع القوة بين قتيل وجريح.



وأضافت أنه تم تدمر آلية عسكرية صهيونية من نوع "ميركافا 4" بعبوة "ثاقب - برميلية" في شارع حسنين محور التقدم حي الشجاعية، وتم قصف تجمعات لجنود العدو مدخل تبة الـ 86 "الكرد" في محاور التقدم شمال شرق خانيونس بعدد من قذائف الهاون.