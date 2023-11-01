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الأربعاء، 01-11-2023 11:18 ص

شاهد .. بعد 25 يوماً خروج أول دفعة من حملة الجنسيات الأجنبية من غزة إلى مصر

لالا


الوكيل الاخباري - عبرت أول دفعة من حملة الجنسيات الأجنبية ومزدوجي الجنسية اليوم الأربعاء من قطاع غزة إلى مصر من خلال معبر رفح، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

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وقالت الوكالة إنه سُمح بدخول هؤلاء المعبر بعدما أعلنت السلطات المصرية فتحه "استثنائيا" للسماح بنقل نحو 90 جريحا فلسطينيا وخروج نحو 450 من الأجانب ومزدوجي الجنسية.


وبالتزامن وصلت سيارات إسعاف مصرية إلى الجانب المصري من المعبر استعدادا لنقل جرحى فلسطينيين من ذوي الحالات الحرجة من قطاع غزة لاستكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.


ويأتي هذا التطور بعد أن نقلت وكالة رويترز عن مصدر أن قطر تتوسط في اتفاق بين مصر وحركة حماس وإسرائيل بالتنسيق مع واشنطن لفتح معبر رفح اليوم.

 




 




 

 


 

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