توقع عبور أولى المساعدات لغزة من معبر رفح غداً السبت

الوكيل الإخباري - نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنه من المحتمل عبور أولى قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح للقطاع غداً السبت.

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وقد أرسلت مصر آليات لإصلاح الطرق استعداداً لفتح معبر رفح قريباً، حيث تتكدس طوابير من شاحنات المساعدات على الجانب المصري من الحدود بانتظار السماح بالعبور.



وبحسب المسؤولين الأميركيين ليس متوقعاً فتح معبر رفح اليوم الجمعة لأن الطريق إلى المعبر لا يزال بحاجة لإصلاح لعبور قافلة المساعدات الإنسانية للقطاع.



وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ما زالت تعمل على وضع تفاصيل اتفاق بين الاحتلال ومصر لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يتعرض لليوم الـ14 لعدوان إسرائيلي خلف دماراً هائلا وآلاف الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال. الجزيرة نت