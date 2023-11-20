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صحة غزة : 700 شخص في المستشفى الاندونيسي وتحذيرات من تكرار سيناريوهات الشفاء

الإثنين، 20-11-2023 07:55 ص

شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي متواصل على المستشفى الإندونيسي

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الوكيل الإخباري - استشهد 8 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون، فجر اليوم الاثنين، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الاندونيسي شمال مدينة غزة، بالرصاص الحي بشكل مباشر، والقذائف المدفعية في محيطه.

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وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر على المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالجرحى، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال محيط المستشفى بشكل عنيف، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة بينهم طبيب، إضافة إلى قصف محيط مستشفى العودة في شمال القطاع.


وأدى قصف الاحتلال إلى انقطاع الكهرباء عن المستشفى بعد توقف مولداته عن العمل.


 




 

 


 

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