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الثلاثاء، 27-02-2024 08:20 ص

شهداء وجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة

شهداء 7


الوكيل الاخباري - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 144 على التوالي.

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وشن الطيران والمدفعية والزوارق الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق مختلفة في القطاع، تركزت على مدينة غزة ومحافظة رفح، فيما شهدت محاور التقدم في منطقة خان يونس اشتباكات واطلاق نار مكثف بالرشاشات الثقيلة.


وعلى آخر الأحداث، استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية بالقصف المدفعي المناطق الساحلية من جنوب قطاع غزة، بينما شهد حيّ الدرج والزيتون والصبرة  بمدينة غزة، سلسلة غارات إسرائيلية أدت لاستشهاد وإصابة العديد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء.


كما قصفت مدفعيّة الاحتلال تلّ الهوا، ودير البلح، في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية بإصابة عدد من الفلسطينيين باستهداف إسرائيلي لمنزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.


وأضافت المصادر، أن عدد الشهداء ارتفع إلى 9 جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة الزطمة بالقرب المستشفى الكويتي وسط مدينة رفح.
وكان قد استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب العشرات، برصاص الاحتلال الإسرائيلي وقذائف الدبابات، مساء امس، غرب مدينة غزة.


كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، بقصف إسرائيلي من طائرة مسيرة وسط المخيم الجديد غرب النصيرات.


وانتشلت طواقم الدفاع المدني والمواطنون جثامين 5 شهداء من تحت أنقاض منزل في القرارة بعد قصفه من جيش الاحتلال وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.


 




 

 


 

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