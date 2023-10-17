صحيفة عبرية: الموتى سيطاردون نتنياهو

الوكيل الإخباري - خاص - نشرت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء، مقالا للكاتب جدي فايتس، بعنوان (الموتى سيطاردون نتنياهو وليفين في الليل، والأحياء سيطاردونهما في النهار) وذلك على إثر الغضب العارم في الشارع الإسرائيلي على حكومة نتنياهو ومطالب اقالتها وتقديمها للمحاكمة على سياساتها المتطرفة وفشلها الكبير.



وجاء في المقال، الذي ترجمه "الوكيل الإخباري" أنه بعد انهاء الحرب ( عدوان الإحتلال على غزة) يجب طرد نتنياهو وحكومته، لأنه لا يهتم حتى لو مات مليون شخص بسببه.



وأضاف الكاتب، أن رئيس الوزراء نتنياهو يفتقر إلى القيم والاحترام والتعاطف، وينطبق الشيء نفسه على ياريف ليفين - وزير العدل في حكومة الاحتلال وعلى سيمشا روثمان - عضو الكنيست عن الائتلاف الحاكم - مضيفا أن هؤلاء الثلاث من الأشخاص عديمي القلب ويجب التخلص من قبضتهم على السلطة.

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وعلى مدار الأيام الماضية خرج مئات الإسرائيليين إلى الشوارع في مظاهرات تطالب بسجن نتنياهو ومحاسبته على فشل حكومته، وطالبوه بالتنحي عن منصبه بسبب الفشل الذريع الذي مني به خلال عملية طوفان الأقصى التي نفذها المقاومة.