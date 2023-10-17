الثلاثاء 17-10-2023
الوكيل الاخباري

إصابات في صفوف جيش الاحتلال بجنوب لبنان

لماذا يتتبع الاحتلال هواتف نحو مليون فلسطيني قبل الاجتياح البري الى غزة ؟

تحذير للأردنيين من إعلانات تروج لزيت زيتون عبر مواقع التواصل

حماس تصدر بيانا رداً على مجازر الاحتلال في مدن قطاع غزة

الملك من برلين: المنطقة على شفا السقوط إلى الهاوية ونحذر من توسع الحرب

الاحتلال يعتقل الفنانة دلال أبو آمنة بسبب منشور على فيسبوك داعم لغزة

صحيفة عبرية: الموتى سيطاردون نتنياهو

الملك يلتقي المستشار الألماني لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة

صحيفة عبرية: بلاغات عن وجود 300 مفقود منذ بدء عملية طوفان الأقصى

عيار21 و18 .. اسعار الذهب بالاردن اليوم الثلاثاء

عاجل

الملك من برلين: المنطقة على شفا السقوط إلى الهاوية ونحذر من توسع الحرب

الثلاثاء، 17-10-2023 10:26 ص

صحيفة عبرية: الموتى سيطاردون نتنياهو

5858


الوكيل الإخباري - خاص - نشرت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء، مقالا للكاتب جدي فايتس، بعنوان (الموتى سيطاردون نتنياهو وليفين في الليل، والأحياء سيطاردونهما في النهار) وذلك على إثر الغضب العارم في الشارع الإسرائيلي على حكومة نتنياهو ومطالب اقالتها وتقديمها للمحاكمة على سياساتها المتطرفة وفشلها الكبير. 

وجاء في المقال، الذي ترجمه "الوكيل الإخباري" أنه بعد انهاء الحرب ( عدوان الإحتلال على غزة) يجب طرد نتنياهو وحكومته، لأنه لا يهتم حتى لو مات مليون شخص بسببه.

وأضاف الكاتب، أن رئيس الوزراء نتنياهو يفتقر إلى القيم والاحترام والتعاطف، وينطبق الشيء نفسه على ياريف ليفين - وزير العدل في حكومة الاحتلال وعلى سيمشا روثمان - عضو الكنيست عن الائتلاف الحاكم - مضيفا أن هؤلاء الثلاث من الأشخاص عديمي القلب ويجب التخلص من قبضتهم على السلطة. 

اضافة اعلان


وعلى مدار الأيام الماضية خرج مئات الإسرائيليين إلى الشوارع في مظاهرات تطالب بسجن نتنياهو ومحاسبته على فشل حكومته، وطالبوه بالتنحي عن منصبه بسبب الفشل الذريع الذي مني به خلال عملية طوفان الأقصى التي نفذها المقاومة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ككك

إصابات في صفوف جيش الاحتلال بجنوب لبنان

99a4e44072432e464b169f34c9b4e5366206171d

لماذا يتتبع الاحتلال هواتف نحو مليون فلسطيني قبل الاجتياح البري الى غزة ؟

مممم

حماس تصدر بيانا رداً على مجازر الاحتلال في مدن قطاع غزة

000_33XZ7JY

بلينكن : خطة امريكية اسرائيلية لادخال المساعدات الى غزة

652e371a4c59b746a479f6d2

صور- الجيش المصري يتخذ خطوة جديدة امام معبر رفح

1

الاحتلال يعتقل الفنانة دلال أبو آمنة بسبب منشور على فيسبوك داعم لغزة

أخبار متعلقة
652ab5d64c59b7154f3bdbf3

نتنياهو يعلن من مستوطنات في غلاف غزة: المرحلة التالية تقترب

56

9 شهداء من عائلة واحدة بقصف الاحتلال لبيت حانون

1304b087e668e4b424cb981a8b4d2ee4cf68acd2

تقرير أمريكي: إسرائيل طلبت من مصر التوسط لإطلاق سراح الاسرى لدى المقاومة

dKsc9

القسام : تمكنا من تنفيذ عمليات تسلل جديدة

000

فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

6521a9514c59b7765b59b286

كتائب القسام: أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف مضاعفة مما يعتقده نتنياهو