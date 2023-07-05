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الأربعاء، 05-07-2023 12:38 م

صرف مساعدات للأيتام في قطاع غزة بقيمة 5 ملايين شيقل

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الوكيل الاخباري - أعلن وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، أن الوزارة وبالتعاون مع مؤسسة "وافا للتنمية وبناء القدرات" ستباشر بصرف المساعدات النقدية للأيتام في قطاع غزة يوم غدٍ الخميس، بقيمة 5 ملايين شيقل.

وصرح الشريكان أن المساعدات ستصرف لخمسة آلاف يتيم ينتمون للأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة.

وأهاب الطرفان بأرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية، والرمز المكون من سبع خانات رقمية، الذي سيتم تزويدهم بها مسبقاً من خلال رسائل نصية تصلهم .

وأكدا على أهمية البرنامج، والذي يساهم في التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة، كونه سيمكن الأيتام ضمن الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

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وفا


 




 

 


 

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