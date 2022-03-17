طائرات الاحتلال ترش أراضي المزارعين في غزة بمبيدات سامة

الوكيل الإخباري-رشت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مبيدات سامة على الأراضي الزراعية قرب الشريط الحدودي شرق قطاع غزة.

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وأفاد مراسل "وفا"، نقلا عن مزارعين في حي الزيتون ومنطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة وشرق مدينتي دير البلح وسط القطاع وخان يونس، بقيام طائرات زراعية إسرائيلية برش مبيدات سامة على الأراضي المزروعة بالقمح والشعير والذرة والبامية والملوخية ومزروعات أخرى، ما تسبب بإلحاق خسائر مادية في صفوف المزارعين، علاوة على تسمم البيئة في تلك المناطق المستهدفة.



يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد بين الفينة والأخرى رش مزروعات ومحاصيل زراعية شرق وشمال القطاع بمبيدات سامة وحرمان المزارعين من الزراعة وجني المحاصيل في الأراضي الحدودية.



وفا

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