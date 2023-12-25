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الإثنين، 25-12-2023 11:26 ص

قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين في غزة

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الوكيل الإخباري - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ80 من عدوانها على قطاع غزة ارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين الآمنين ، ما أدى لسقوط العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى الليلة الماضية وسط وجنوب قطاع غزة.

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وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة الليلة الماضية، إن أكثر من 70 شهيدا ارتقوا وعشرات الإصابات في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، حيث قصف الاحتلال 4 منازل مكتظة بالأهالي والنازحين.


وأشار إلى ان الاحتلال الإسرائيلي يقصف متعمدا الطرق الرئيسية بين مخيمات المنطقة الوسطى ويدمرها، ليعوق وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى أماكن الاستهداف المختلفة.


بدوره، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن طائرات الاحتلال نفذت أكثر من 50 غارة جوية على مخيمات النصيرات والبريج والمغازي.


وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن عدد الشهداء الذين قضوا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة معن شرق خان يونس ارتفع إلى 23 شهيدا، معظمهم نساء وأطفال، فيما قضى 3 شهداء بقصف استهدف منزلا في حي الأمل جنوبي غرب خان يونس.


وأفادت مصادر إعلامية بتكدس الجرحى في الممرات وجثامين الشهداء في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة بعد غارات إسرائيلية مكثفة.


وتقصف الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، ومنذ ساعات الصباح مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط قطاع غزة بشكل عنيف للتمهيد لتوغل قوات الاحتلال، وسط مقاومة شرسة من فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام التي تتصدى لمحاولات توغل قوات العدو.

 




 

 


 

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